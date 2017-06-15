Путин: Россия жила под санкциями на протяжении всей истории

Россия жила под санкциями на протяжении всей истории, заявил президент РФ Владимир Путин 15 июня в ходе прямой линии с гражданами.

«Мы и жили под санкциями с момента, как Россия начала вставать на ноги. <...> На протяжении всей нашей истории, даже раньше Октябрьской революции», – сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Россия жить под санкциями десятилетиями.

Комментируя законопроект, внесенный в сенат США, об ужесточении санкций против Москвы, президент отметил, что это произошло «на голом месте», и является или результатом «внутриполитической борьбы», или сделано «для сдерживания России».

Введение санкций отразилось на отечественной экономике, но не кардинально, считает президент.