Путин: Российским производителям нужно быть готовыми к отмене эмбарго

Российским производителям нужно быть готовыми к отмене эмбарго. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин 15 июня в ходе прямой линии с гражданами. Глава государства ответил на вопрос руководителя Национального овощного союза Сергея Королева о том, как долго будут действовать российские антисанкции.

«Правительство продлило санкции до конца текущего года. Будем смотреть, как будут складываться отношения со странами, которые вводят ограничения в отношении нашей экономики. Если партнеры будут снимать, мы тоже должны будем реагировать, иначе столкнемся с проблемами в рамках ВТО», – сказал президент.

Также Владимир Путин подчеркнул, что правительство должно обеспечивать «конкуренцию на внутреннем рынке в интересах потребителей». Одним из результатов эмбарго стал рост цен на сельскохозяйственную продукцию, отметил он.

Сейчас производителям нужно добиваться того, чтобы их продукция была конкурентоспособной. «Если качество будет выше, вы всегда будете иметь преимущество на внутреннем рынке, потому что логистика дешевле», – объяснил Путин.

Напомним, продовольственное эмбарго было введено летом 2014 года как ответная мера против стран, объявивших санкции в отношении России. В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны будут «как можно дольше» тянуть с отменой данных мер.

Прямая линия с президентом проходит 15-й раз. Обычно темами вопросов к главе государства становятся социальные и бытовые проблемы, экономическая ситуация в стране.