Во время испытаний в Купчино забил гейзер

Фонтаном горячей воды отреагировала на гидравлические испытания 15 июня труба во Фрунзенском районе Петербурга. Машины под поток не попали.

Как сообщили в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», фонтанирующую трубу у дома №15 по Купчинской улице обнаружили во время планового объезда вдоль сетей. Струя воды в высоту достигала больше пяти метров, но заливало в основном газон.

Аварийной бригаде потребовалось пять минут, чтобы локализовать вытекание. В 11:55 фонтан «выключили». В компании уточнили, что припаркованные автомобили не пострадали.

Выявленные во время гидравлических испытаний проблемные места, напомнили теплоэнергетики, позволят вовремя их отремонтировать и избежать отключений воды и тепла в холодное время года. Горячее водоснабжение у потребителей на время проверки отключают, а температуру воды в трубах снижают до 35-40 градусов.