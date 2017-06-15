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15.06.2017 12:34

Сборная России прилетает в Петербург

Национальная сборная по футболу, которая будет отстаивать честь страны на Кубке конфедераций, прибудет в аэропорт Петербурга 15 июня в 17:25.

Как сообщил «Фонтанке» источник, рейс FV 2018 авиакомпании «Россия» привезёт из московского Внуково около шестидесяти человек. В субботу на стадионе «Санкт-Петербург» команда сыграет на матче открытия со сборной Новой Зеландии. Подопечные Энтони Хадсона прибыли в Северную столицу на прошлой неделе.

Футболисты команд-участниц соревнований путешествуют по стране на самолётах авиакомпании «Россия», которая стала официальным партнёром FIFA. Накануне перевозчик доставил в Москву из румынского города Клуж сборную Чили.

Читатель "Фонтанки"

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По данным нашего издания, все футболисты будут летать под своими кодами FV. Для России выделили рейс FV 2018, Австралии, получившей Кубок Азии два года назад, предоставили рейс FV 2015. Выигравшей Кубок конфедераций в 1999 году Мексике достался FV 1999, а сборной Камеруна – FV 2017 за недавнюю победу в Кубке африканских наций. Германия – чемпион мира по футболу-2014 – летать будет на FV 2014.

Кубок конфедераций стартует 17 июня. Соревнования пройдут в Петербурге, Москве, Казани, Сочи и завершатся 2 июля. Участниками станут восемь команд. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).


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