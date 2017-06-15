Президент: Уровень бедности за пять лет вырос почти на 3%

Количество россиян, которые живут за чертой бедности, с 2012 года выросло. По мнению президента Владимира Путина, причина в структуре экономики.

Эта тема обсуждается на прямой линии президента, которая проходит 15 мая в Москве.

По словам главы государства, реальные доходы граждан снизились. В середине 90-х зарплату ниже прожиточного минимума получала треть страны, а лучший показатель относится к 2012 году, когда за чертой бедности насчитали 10,7% граждан. Текущий показатель — 13,5%. При этом национальный лидер отметил, что правительство увеличило некоторые показатели — имея в виду разовые отчисления пенсионерам, индексацию для работающих пенсионеров, повышение планки МРОТ.

В самом незащищенном положении, как заявил президент, оказались бюджетники, не попавшие в майские указы 2012 года. Их зарплаты будут проиндексированы со следующего года.