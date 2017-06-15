Президент: Уровень бедности за пять лет вырос почти на 3%
Количество россиян, которые живут за чертой бедности, с 2012 года выросло. По мнению президента Владимира Путина, причина в структуре экономики.
Эта тема обсуждается на прямой линии президента, которая проходит 15 мая в Москве.
По словам главы государства, реальные доходы граждан снизились. В середине 90-х зарплату ниже прожиточного минимума получала треть страны, а лучший показатель относится к 2012 году, когда за чертой бедности насчитали 10,7% граждан. Текущий показатель — 13,5%. При этом национальный лидер отметил, что правительство увеличило некоторые показатели — имея в виду разовые отчисления пенсионерам, индексацию для работающих пенсионеров, повышение планки МРОТ.
В самом незащищенном положении, как заявил президент, оказались бюджетники, не попавшие в майские указы 2012 года. Их зарплаты будут проиндексированы со следующего года.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2 часа 30 минут, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.