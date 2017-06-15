Срок выслуги лет для пенсий военных может быть повышен

В силовых ведомствах разработали проект поправок, который увеличит нижний предел выслуги лет для получения военной пенсии с 20 до 25 лет. Об этом пишет «Коммерсантъ» 15 июня со ссылкой на источник в Минобороны, «близкий к руководству одного силовых ведомств», и другой источник в Кремле. Последний заявил изданию, что «тема очень тонкая» и «предстоит еще ряд консультаций» по документу с правительством.

Поправки, возможно, будут приняты после выборов президента России в 2018 году, пишет издание. Повышение предела выслуги лет не затронет тех, у кого контракт заключен только на 20 лет. «Всем остальным для получения военной пенсии придется отслужить на пять лет больше», — отмечает издание.

Другие детали документа пока не известны. Как пишет газета, «пока неясно, будет ли введен переходный период и если будет, то во сколько он обойдется бюджету».

Предложения о повышении нижнего предела выслуги лет звучали по меньшей мере с 2013 года, напоминает издание. В 2015 году в правительстве рассматривался вопрос повышения минимального срока службы с 20 до 30 лет, но «вариант был отвергнут». После этого «в ситуацию вмешался Владимир Путин», и чиновники подготовили проект поправок. Его разработка велась на основании решения президента №Пр-497, датированного 17 марта, это решение ранее «не афишировалось», пишет газета.