Путин: Рецессия в России закончилась

Период рецессии в российской экономике закончился, она вступила в стадию роста. Об этом 15 июня заявил президент России Владимир Путин в ходе 15-й ежегодной прямой линии с гражданами, которая проходит в данный момент в Москве.

В подтверждение своей мысли президент привел статистику — ВВП растет в течение трех кварталов подряд, за 4 месяца 2017 года рост составил 0,7%. При этом инвестиции в основной капитал увеличивались опережающими темпами — на 2,3%. Растут продажи автомобилей и объем ипотеки, а также несырьевого экспорта. Глава государства отметил также рекордно низкую инфляцию в 4,1% и заявил, что целевой годовой показатель в 4% вполне реален.

Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.

В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2 часа 30 минут, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.