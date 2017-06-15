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15.06.2017 12:08

Дмитрий Богаев вылетает в Австрию, где присоединится к "Зениту"

Новичок Дмитрий Богаев проходит медосмотр и вылетает в Австрию, где он присоединится к "Зениту". По информации "Фонтанки", 15 июня он подписал 3-летний контракт с "Зенитом". Богаев занимался в Академии "Зенита" с 2011 года, играл в молодежной команде и в "Зените-2". Изначально – нападающий, с 2014 года – правый защитник.

23 сентября в матче Кубка России Богаев дебютировал в основном составе в матче против тверской «Волги», выйдя на замену на 78-й минуте вместо Александра Рязанцева, 9 декабря вышел на замену на 82 минуте вместо Александра Анюкова в матче против "Гента". 5 июля покинул "Зенит" по истечении контракта, перешел в "Палангу", откуда уехал в аренду в "Тосно". За "Тосно" провел 24 матча.


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В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
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