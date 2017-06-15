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15.06.2017 12:06

Крупнейшие продуктовые ретейлеры сократили долю на петербургском рынке на 2,5% в 2016 году

Крупнейшие продуктовые ретейлеры сократили долю на рынке Северной столицы. К такому выводу пришло петербургское УФАС по итогам исследования состояния конкуренции на рынке розничной торговли, которое презентовало 15 июня. «Присоединение «Лентой» в декабре 2016 года супермаркетов «К-Руока» не оказало сильного влияния на структуру и концентрацию рынка», – отмечают в ведомстве.

Так, на тройку лидеров – X5 Retail Grop, «ОКей», «Лента» – в 2016 году пришлось 47,45% всех продаж, тогда как в 2015-м показатель составлял 49,9%.

Сокращение доли крупных торговых сетей связано с появлением более мелких продавцов, отметил глава УФАС Вадим Владимиров в ходе пресс-конференции.

Превышение порога в 50% грозило игрокам проблемами. В соответствии с законом о защите конкуренции, такое положение считается доминирующим. За это могут налагаться штрафы и ограничения.

Совокупная доля крупных торговых сетей на рынке торговли продовольственными товарами в 2016 году составила 87,82% (для сравнения, в 2015 – 90,75 %).


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15.06.2017 10:26
«Победа» стала мировым лидером по темпам роста выручки среди лоукостеров
Авиакомпания «Победа» заняла первое место в мире среди лоукостеров по темпам роста выручки, говорится в исследовании глобального отраслевого издания Airline Business.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
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