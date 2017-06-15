Распивающих спиртное в запрещенных местах предлагают отправлять на освидетельствование

Россиян, распивающих спиртное в запрещенных законом местах, предлагают отправлять в наркологические диспансеры на медицинское освидетельствование, сообщает RT 15 июня.

С таким предложением выступил член комитета Госдумы по охране здоровья и координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения Николай Говорин.

Согласно инициативе депутата, помимо штрафа за административное правонарушение нарушителям будет грозить принудительное лечение от зависимости в том случае, если в ходе процедуры эксперты диагностируют у них алкоголизм.

По его словам, таким образом удастся проводить профилактику преступности, поскольку 73% убийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения, и чаще всего это делают страдающие алкоголизмом.

Соответствующая инициатива может стать частью проекта нового федерального закона о принудительном лечении от алкоголизма.