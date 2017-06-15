Омбудсмен и глава СПЧ вступились за право детей ходить на митинги

Российские правозащитники высказались против тотального запрета на участие несовершеннолетних в массовых акциях, передает «Интерфакс» 15 июня.

«На митинг, который санкционированный, родители вправе прийти со своими детьми. Они на разрешенном митинге, в системе безопасности, рядом – скорая помощь, гарантирована система координат. Если родитель считает возможным прийти вместе с ребенком, почему бы нет, не вижу ничего в этом плохого», — заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она уточнила, что это касается только санкционированных митингов.

«В несанкционированных акциях никому не надо участвовать», — отметила Москалькова.

В свою очередь глава Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов отметил, что право детей на участие в митингах закреплено в международной конвенции о правах ребенка.

«Давайте откроем конвенцию о правах ребенка, там черным по белому написано, что дети имеют право на свободу собраний, свободу ассоциаций. Но, естественно, это все зависит от возраста», — сказал Федотов, отметив, что ему сложно представить трехлетнего ребенка, который заявляет о желании выйти на согласованное мероприятие.

По мнению главы СПЧ, лучшее, что могут сделать власти, чтобы обезопасить детей на митингах — согласовать эти митинги и обеспечить на них безопасность.

«Я абсолютно согласен с Татьяной Николаевной, что в публичных акциях, которые не согласованы с местной администрацией, участвовать не надо никому, ни взрослым, ни детям. Вообще-то это нарушение закона, здесь все ясно. Здесь важно только отметить, что власти должны согласовывать публичные акции, это лучшее средство борьбы против несогласованных акций», — сказал правозащитник.

Ранее глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что втягивание школьников в политические процессы недопустимо, прокомментировав большое число подростков из школ и вузов на несанкционированных акциях в Москве и регионах страны.