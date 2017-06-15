В Санкт-Петербурге состоялся деловой форум Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса»

8 июня 2017 года при поддержке Альфа-Банка в Санкт-Петербурге на площадке комплекса «Ленэкспо» прошел деловой форум Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса».

В его работе приняли участие более 1200 предпринимателей и руководителей компаний малого бизнеса. В ходе форума известные российские эксперты в области маркетинга, спорта, интернет-продвижения, продаж, HR поделились практическими рекомендациями по развитию бизнеса.

Игорь Манн

Мероприятие открыл мотивационным выступлением «Вы Номер 1. Бизнес Номер 1» специальный гость – известный российский маркетолог Игорь Манн, посвятив свое выступление тому, как стать лучшим в своем деле и вывести свой бизнес на лидирующую позицию.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Федоров в своем выступлении сравнил бизнес со спортом и раскрыл «семь правил игры на победу», ярко рассказав о мотивации страха на пути к победе на примерах из жизни великих спортсменов.

Член Совета Федерации Сергей Лисовский дал предпринимателям рекомендации, как можно заинтересовать чиновников в решении своей проблемы, не прибегая к коррупции. Он посоветовал чиновникам «идти во власть», чтобы самим заниматься решением своих задач.

Сергей Лисовский

В секции «Все о диджитл» участникам форума рассказали, как с минимальным бюджетом привлечь клиентов в интернете. Эксперт Mail.Ru Group Вячеслав Прохоров, открывая сессию, поделился особенностями Performance Marketing в интернете для развития бизнеса.

В рамках секции «Финансы, клиенты, команда» руководитель управления маркетинга компании «СКБ Контур» Антон Телегин поведал участникам форума как построить эффективный маркетинг. Эксперт по HR-брендингу HeadHunter Нина Осовицкая поделилась современными инструментами управления людьми – от подбора до увольнения.

Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса»

Деловые форумы Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса» проходят при поддержке Альфа-Банка по всей стране, до конца года они пройдут еще в 6 городах. Директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Санкт-Петербурге Тамара Алексеева прокомментировала: