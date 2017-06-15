За выбитый зуб полицейского на Марсовом поле задержан несовершеннолетний

В Петербурге сотрудники Центра «Э» задержали подозреваемого в нападении на полицейского во время митинга 12 июня. Ему нет восемнадцати лет.

Как стало известно «Фонтанке», утром 14 июня оперативники доставили в 78-й отдел полиции Центрального УМВД несовершеннолетнего петербуржца. Он был задержан дома по уголовному делу о нападении на сотрудника патрульно-постовой службы на Марсовом поле. Неизвестный ударил его кулаком в лицо и выбил зуб.

Дело возбуждено по статье 318 УК «Насилие в отношении представителя власти».

Удар в лицо был не единственным инцидентом с полицейскими на Марсовом. В объектив видеокамеры корреспондента «Фонтанки» попал удар неизвестного мужчины в спину сотрудника, проводившего задержания участников протестной акции.

Утром 14 июня в телеграм-каналах политических активистов появились сообщения о задержании сегодня несовершеннолетнего участника «Молодежного яблока». «Сейчас оперативники повезут его к следователю», – уточняют авторы информации.

Задержанному ищут адвокатов.

12 июня на Марсово поле вышли десять тысяч человек. 530 из них уже привлечены к административной ответственности за неповиновение полиции и нарушение правил митинга. Четверть задержанных была районными судами арестована, что вызвало коллапс в спецприемнике ГУ МВД на Захарьевской улице.