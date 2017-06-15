Прощание с Баталовым пройдет в столичном Доме кино

Стало известно, где пройдет прощание с народным артистом СССР Алексеем Баталовым, сообщает РИА Новости 15 июня.

Как заявил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев, церемонию проведут в московском Доме кино.

Баталов умер сегодня в возрасте 88 лет.

В январе 2017 года Баталов серьезно повредил ногу, перенес операцию. В феврале актер был госпитализирован, у него диагностировали осложнения после протезирования сустава. Баталов проходил реабилитацию, но в начале мая снова попал в Центральную клиническую больницу.