«Кировлес» потребовал взыскать с Навального более 16 млн рублей

Компания «Кировлес» требует взыскать более 16 млн рублей с Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева в качестве компенсации ущерба от совершенных хищений, передает РИА Новости 15 июня.

Как сообщила пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Алена Самоходкина, суд уже принял иск к производству.

«В суд поступил иск «Кировлеса» с требованием взыскать с Алексея Навального и других ответчиков 16 млн 165 тысяч 826 рублей 65 копеек материального ущерба, причиненного преступлениями. Досудебная подготовка по делу назначена на 29 июня», — сказала она.

Ранее Кировский областной суд признал законным пятилетнее условное наказание оппозиционеру Алексею Навальному по делу о растрате более 16 млн руб. компании «Кировлес».