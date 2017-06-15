«Зенит» улетел на сборы без Дзюбы

Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал футболистов, которые отправились на первый тренировочный сбор в Австрию. Нападающего Артема Дзюбы в этом списке нет.

Как сообщается на официальном сайте клуба, в Зальцбург утром 15 июня вылетели двадцать семь игроков. До 28 июня они будут тренироваться в австрийском Гоинге. Там же пройдёт серия товарищеских матчей. Когда и с кем, пока неизвестно.

«Зенит» уехал на мероприятие в следующем составе:

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин, Никита Гойло.

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Никита Каккоев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, Данил Круговой.

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Йоан Молло, Олег Шатов, Роберт Мак, Кирилл Капленко, Дмитрий Кириллов.

Нападающие: Александр Кокорин, Николай Прудников, Лука Джорджевич.

Артём Дзюба пропустит сбор по состоянию здоровья. Из-за проблем с коленом он уже пропустил два сбора национальной команды России и отказался от участия в Кубке конфедераций.