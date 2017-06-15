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15.06.2017 10:39

Госдума одобрила расширение полномочий ФСО

ФСО сможет запрещать движение на трассах и безвозмездно использовать транспортные объекты, в том числе аэропорты и морские порты. Соответствующий президентский законопроект Госдума поддержала большинством голосов во втором чтении. В поддержку законопроекта о расширении полномочий ФСО в четверг, 15 июня, высказались 382 депутата, передает РБК.

Законопроект внес начале февраля президент России Владимир Путин. Спецслужбу предполагается наделить правом «временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда объектов государственной охраны». Госохрана после принятия законопроекта сможет бесплатно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские и речные порты.

Президентские поправки уточняют особенности прохождения службы в органах госохраны, устанавливают ненормированный служебный день для отдельных категорий сотрудников этих органах и прописывают компенсации за ненормированный служебный день.

Проект предлагает обязать сотрудников госохраны проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию. Согласно проекту закона, сотрудникам ФСО запрещается размещать в СМИ и инте​​рнете информацию, включая фото- и видеоматериалы, о себе и своих коллегах, если эти сведения раскрывают их принадлежность к спецслужбе. Документом запрещается сообщать о работе ФСО. Ранее ввести ответственность за раскрытие служебной ​​информации в Сети предложило Минобороны.

Ко второму чтению в законопроект был внесен ряд уточняющих поправок, заявил РБК председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Одна из поправок дополняет перечень задач ФСО: служба будет отвечать за «обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей». Обработка персональных данных будет возможна только с личного согласия за исключением сведений, подлежащих обязательному раскрытию по закону.

Источник: РБК


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