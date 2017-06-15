Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием

Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург».

Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга. Поздравить радиостанцию с юбилеем пришли около 300 представителей крупного бизнеса, политики и культуры.

Гости желали «Business FM Петербург» развития, роста рейтингов, продолжения хороших традиций, интересных собеседников, ярких событий и удачи. Радиостанция наградила лучших спикеров, авторов, юристов и других партнеров в 10 номинациях, среди которых: «Разговор длиною в 10 лет», «10 заповедей» для чиновников, «Собрание сочинений» для авторов и другие.

Коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Ирина Третьякова и технический директор Сергей Сергеев поздравили Business FM с десятилетием в статусе первого делового радио. Также от имени компании они вручили приз одному из победителей в номинации «Собрание сочинений» Татьяне Таировой-Яковлевой, доктору исторических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета.