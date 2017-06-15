Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург».
Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга. Поздравить радиостанцию с юбилеем пришли около 300 представителей крупного бизнеса, политики и культуры.
Гости желали «Business FM Петербург» развития, роста рейтингов, продолжения хороших традиций, интересных собеседников, ярких событий и удачи. Радиостанция наградила лучших спикеров, авторов, юристов и других партнеров в 10 номинациях, среди которых: «Разговор длиною в 10 лет», «10 заповедей» для чиновников, «Собрание сочинений» для авторов и другие.
Коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Ирина Третьякова и технический директор Сергей Сергеев поздравили Business FM с десятилетием в статусе первого делового радио. Также от имени компании они вручили приз одному из победителей в номинации «Собрание сочинений» Татьяне Таировой-Яковлевой, доктору исторических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета.
Ирина Третьякова, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:
«Номинация «Собрание сочинений» – одна из самых телекомовских. В нее попали эксперты, которые всегда на связи и готовы оперативно помочь Business FM в составлении картины дня. Татьяна комментирует важные и непростые темы, и мы очень хотим, чтобы она была на связи даже там, где нет качественного сигнала GSM, поэтому дарим оборудование и год связи Skylink. Мобильный интернет этого бренда Tele2 работает в уникальном для России стандарте LTE-450, который позволяет обеспечивать более широкое покрытие и высокие скорости».