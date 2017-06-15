«Победа» стала мировым лидером по темпам роста выручки среди лоукостеров

Авиакомпания «Победа» заняла первое место в мире среди лоукостеров по темпам роста выручки, говорится в исследовании глобального отраслевого издания Airline Business.

«Высокие финансовые показатели – доказательство того, что «Победа» всего за два с половиной года полетов смогла достичь необходимого уровня операционной эффективности. Зарабатывать при низких тарифах – одна из наших основных задач, и это результат и высочайшего спроса на низкобюджетные авиаперевозки в России, и серьезного сокращения издержек. Мы можем позволить себе не только спокойно развиваться, наращивать флот, набирать персонал и платить ему достойные деньги, но и увеличивать долю билетов по минимальному тарифу. В 2017 году мы увеличим долю билетов по 999 рублей минимум на 20% – до 350 тысяч билетов», – отметил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

В рейтинге Airline Business «Победа» заняла лидирующие позиции сразу по нескольким показателям. «Победа» заняла первое место в Европе по росту загрузки в 2016 году. Заполняемость рейсов «Победы» выросла на 7,1 п.п. В исследовании говорится, что в мире загрузка росла сильнее только у конкурентов с бурно развивающегося рынка Азии: загрузка у Indonesia AirAsia (Индонезия) выросла на 8,1 п.п. до 83,4% и у Skymark Airlines (Япония) на 8,6 п.п. Однако у обоих лидеров фактор в абсолютном выражении ниже чем у «Победы» – 88,3%.

Также Airline Business отмечает, что темпы роста пассажиропотока «Победы» в 2016 году превышают общемировой показатель более чем в три раза. На фоне роста мирового лоукост-рынка на 10,8% «Победа» выросла на 38,7% по ключевому показателю. Российский лоукостер перевез в 2016 году 4,3 млн пассажиров и занял 67-ю строчку мирового рейтинга. В рейтинге за 2015 год «Победа» занимала 71-ю строчку и была признана первой в мире по темпам роста.

Авиакомпания «Победа» входит в Группу «Аэрофлот» и эксплуатирует только новые современные самолеты Boeing 737-800 (в парке компании 12 воздушных судов). Уникальность низкобюджетного авиаперевозчика в том, что пассажир может самостоятельно контролировать итоговую стоимость перелета, выбирая только необходимые лично ему услуги.