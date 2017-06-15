СК опроверг информацию о завершении расследования дела Евгении Васильевой

Следственный комитет опроверг появившуюся в СМИ информацию о завершении расследования «большого дела» экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой, передает РИА Новости 15 июня.

«Эта информация не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее в СМИ была распространена информация о том, что военные следователи завершили основное уголовное дело против Васильевой по фактам более 40 эпизодов хищения активов Минобороны.

Экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Васильева в 2015 году была осуждена на 5 лет заключения за хищения, но вышла на свободу в связи с условно-досрочным освобождением (УДО).