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15.06.2017 10:26

Родственники Баталова подтвердили смерть артиста

Родственники актера Алексея Баталова подтвердили, что артист умер в ночь на 15 июня.

«Да, мы подтверждаем, Алексей Владимирович скончался сегодня ночью», — сообщили в семье актера.

Как рассказал «Интерфаксу» близкий друг артиста Владимир Иванов, Баталова, скорее всего, похоронят на Преображенском кладбище в Москве.

«Сам Алексей Владимирович просил похоронить его на Преображенском кладбище рядом с мамой», — сказал Иванов. По его словам, о смерти актера уже сообщили режиссеру Никите Михалкову, который будет помогать с организацией прощания.

Ранее Иванов заявил, что Баталов умер тихо во сне. Актер находился в одной из столичных больниц, где лежал около пяти месяцев после перелома шейки бедра.
Алексей Баталов — народный артист СССР. Он снялся в таких картинах, как «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Живой труп» и «Дама с собачкой».

Он также выступил режиссером фильмов «Шинель», «Три толстяка» и «Игрок».

Источник: "Лента.ру"


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