Понять друг друга

Ребенок в приемной семье – это начало новой истории. Это новые отношения, проблемы и радости. Семье нужна помощь и сопровождение. И семья не должна бояться опеки и честного разговора о том, что проблемы возникают, что бывает не все гладко. Семьи боятся того, что ребенка отнимут, если сочтут что «что-то не так», но нередко боятся сказать о том, что «что-то пошло не так» и попросить помощи.

С 2015 года Автономная некоммерческая организация «Родительский центр «Подсолнух» сопровождает приемные и опекунские (неродственная опека) семьи, а также семьи с усыновленными детьми в возрасте от 11 до 16 лет, причем время проживания ребенка в семье значения не имеет. Проект называется «Территория радости».

Подростковый возраст и сам по себе – испытание для семьи. Не только для приемной. Именно тогда родители с детьми в подростковом кризисе сталкиваются с тем, что у подростка резко ухудшается учеба, вообще может заявить, что «учиться надоело». Подросток пробует себя на прочность, это называется «рискованное поведение», но родителям от этого нисколько не легче. В программе сопровождают как раз такие семьи. Родителям не надо бояться признаваться в том, что трудно, что нет общего языка с ребенком – их здесь не осудят, а помогут.

В рамках программы – тренинги для родителей «Лаборатория поведения», для самих детей – «Лаборатория чувств», совместный тренинг – «Территория радости», индивидуальная психологическая помощь, семейное консультирование. «Подсолнух» делится опытом со специалистами Центров помощи семье и детям и открыт к общению.

Недавно «Подсолнух» был гостем музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Директор организации Елена Сухорукова и координатор программ Наталья Андреева пришли в музей вместе с приемными мамами – отдохнуть и пообщаться. После посещения мемориальной квартиры и выставочного зала у нас осталось время поговорить с приемными мамами подростков. Каждая из них одна воспитывает ребенка, у каждой были серьезные проблемы, когда казалось, что все – не справиться, не получается выстроить маленькую семью. Программа «Территория радости», возможно, помогла в самом главном – удалось избежать риска вторичного отказа.

Имена этих женщин мы изменили, понимая, как непросто им говорить.

Анна:

«В проект я пришла, потому что очень нужна был помощь психолога. Конечно, я проходила перед тем, как стать приемной мамой, и школу приемных родителей, и там с психологами общалась. Но все же ситуация была очень непростой, когда я пришла сюда в проект. У меня приемная дочка, ей 13 лет, три года уже мы с ней вместе. Так вот у меня все эти годы было ощущение чужой планеты. Как будто я – военный десант, который на эту планету высадился. Все не так, все непонятно. Почему? Потому что у меня было много иллюзий, которые разрушались, и достаточно болезненно, все эти три года нашего с дочерью совместного проживания. В проекте я научилась понимать дочку, а она – меня понимать. Ей, конечно, было сложнее, чем мне, и до сих пор ей сложно. Но с детской группой в проекте тоже работали.

У меня произошло разрушение иллюзий, но теперь нет паники, ощущения катастрофы. За эти три года нашей с дочкой непростой жизни я не винила себя, но в особо трудные моменты мысли были такие: «Что же я совершила, чего мне не хватало, зачем я это сделала – взяла ребенка». В этом самой себе ужасно было признаться.

Но ведь и в кровных семьях бывают проблемы и кризисы, не все гладко. И еще за время работы проекта я научилась принимать дочку такой, какая она есть, не подстраивать ее под себя, потому что ведь это я – взрослая, и я взяла на себя ответственность. Я научилась выделять в наших отношениях главное, научилась радоваться, причем радоваться вместе с ней. Каждый приемный родитель сталкивается с трудностями, отчаивается, так вот надо не бояться сказать об этом, попросить помощи».

У Ирины 11-летний приемный сын, которого она приняла в семью пять лет назад:

«Я вообще была волонтером, помогала детям-сиротам в больнице, а потом решила принять в семью ребенка. Я хотела кого-то спасти. Готовилась, прошла школу приемных родителей, но не думала, что будет так тяжело. В семь лет я его взяла, сложный мальчик очень. Первые три года школы – обычной дворовой школы под окнами, были тяжкими. Нас там гнобили, учителя ругали, дети дразнили детдомовским. Учителя мне постоянно говорили: «ваш мальчик делает все назло». Нет, у меня не было мысли отказаться от него, отказаться от приемной семьи, но мысли о том, что же я наделала, да, были, неоднократно.

Родители мои меня поддерживали и поддерживают, помогают. Но вот помочь нам с сыном понимать друг друга мне смогли в этом проекте. И сын в проект – в детскую группу ходит с удовольствием».

Елена Сухорукова – сама приемная мама, она сама прошла все то, с чем сталкиваются родители этих подростков. И она видит, как сами дети – сложные, обретшие семью после непростого, а часто весьма драматичного опыта жизни в кровной, как правило, проблемной семье, в детском доме – дорожат новыми отношениями, любят своих приемных родителей, хотя далеко не всегда готовы и умеют выразить эту любовь.

«Мы не боимся говорить с родителями и детьми о самых сложных вещах, – отмечает Елена. – Наша идея в том, чтобы родители и дети чувствовали себя увереннее и могли найти общий язык».

Подробнее о проектах Родительского центра «Подсолнух» можно узнать здесь.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»