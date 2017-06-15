Венеция введет мораторий на открытие новых отелей

Власти Венеции запретили создание новых отелей в центре. Советник мэра по городскому планированию Массимилиано Де Мартин, который разработал соответствующий законопроект, считает такие ограничения важной мерой «для защиты города».

«В последние десятилетия древний город Венеция испытывает растущее давление туризма. Все больше жилых домов в центре Венеции становятся местом для туристического жилья, а сами местные жители уходят из города. Если депопуляция будет продолжаться текущими темпами, к 2030 году город уже не будет иметь ни одного постоянного жителя», – пояснил он.

По оценке эксперта, сегодня в центре Венеции насчитывается достаточное количество мест размещения (более чем 47 тысяч комнат). Поэтому новые правила не должны существенно ослабить гостиничную индустрию Венеции. Вводимый запрет будет препятствовать созданию новых отелей и апартаментов. Однако те девелоперы, которые ранее уже получили разрешение на открытие гостиниц, под новые правила не подпадут.

Мэр Венеции Луиджи Брагнаро поддержал проект по запрету появления новых отелей. По его словам, наряду с регулируемым доступом в историческую часть города в городе будет реализован еще ряд мер по предотвращению «разрушения города» туристами. Например, в этом сезоне станет больше сотрудников полиции, которые будут следить за поведением туристов, пресекая акты вандализма, а гостям города будут раздавать карты с указанием менее известных достопримечательности, мест для пикников и общественных туалетов.

Справиться с наплывом туристов пытаются в ряде испанских городов – в Барселоне, Пальма-де-Майорке. В столице Каталонии для этого запретили строительство отелей в центре города, а также увеличили городской налог для тех, кто арендует туристическое жилье через онлайн-ресурсы. На Майорке вообще хотят запретить сдачу жилья для проживания туристов в летние месяцы, поскольку это приводит к неконтролируемому росту турпотока и лишает возможности арендовать квартиры по доступным ценам сезонным сотрудникам: полицейским, спасателям, работникам сферы обслуживания.

В Исландии тоже пытаются бороться с массовым туризмом – правительство страны рассматривает возможность увеличения существующего туристического налога.