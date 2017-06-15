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15.06.2017 10:09
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Третий раунд: что чувствует Путин

Американский кабельный канал Showtime продолжает показывать «Интервью с Путиным», а «Фонтанка» смотреть его для вас.
Третий раунд: что чувствует Путин
Пресс-служба президента РФ

На этот раз режиссер Оливер Стоун выяснил, станет ли Москва халифатом, как «конь недовольства» усугубил кризис на Украине, как российские пилоты бомбят запрещенную в России ИГИЛ и почему Путин не скажет Эрдогану, что через Турцию течет нефть террористов. В отличие от первых двух серий, было много цифр – и предчувствий.

Май 2015 года, Сочи

Стоун жалуется Путину на усталость, он плохо спал.

«Я играл в хоккей, а вы устали», – усмехается президент. И показывает рукой вдаль – здесь проходил маршрут Одиссея за золотым руном. В Сочи разговор пойдет об Украине.

Украина. Кто первый начал

«Сразу же после получения независимости началась еще более дикая приватизация и растаскивание имущества, государственной собственности, понижение жизненного уровня населения. Какие бы власти ни меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не изменяло. И, конечно, люди устали от этого произвола, от этой совершенно сумасшедшей коррупции, от обнищания одних и бессовестного незаконного обогащения других.

Конечно, люди думали о том, что присоединение в любой форме к стандартам Евросоюза избавит их от того унизительного положения, в котором они оказались в 90-х и до сегодняшнего времени».

За чей счет банкет

«Экономика Украины и России зарождалась как единая экономика. Сложились абсолютно уникальные экономические отношения. Рынки России были полностью открыты для украинских товаров. У нас до сих пор существует нулевой таможенный тариф.

Мы 17 лет вели переговоры с Евросоюзом об условиях присоединения России к ВТО. И вдруг нам объявляют, что Украина и Евросоюз подписывают между собой соглашение об ассоциации, полностью вскрываются украинские рынки. Таким образом, Евросоюз как бы заходил со всеми своими товарами на нашу территорию без всяких переговоров, несмотря на достигнутые между нами принципиальные договорённости в ходе 17-летних переговоров по присоединению к ВТО.

Мы сказали: если Украина решила так поступить, это ее выбор. Мы уважаем этот выбор. Но почему мы должны его оплачивать?»

 «Оседлали коня недовольства»

«Кризис, как известно, начался с того, что господин Янукович объявил, что должен перенести переговоры об ассоциации с Европейским союзом.

С этого все началось. Наши партнеры в Европе и Соединенных Штатах оседлали этого коня недовольства людей, и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот».

Путин отметил, что в США пристально следили за происходящим на Украине.

«ЦРУ обращало самое пристальное внимание. Надо просто посмотреть за тем, как развивались события. После того, как Янукович заявил о том, что он должен перенести подписание соглашения с Евросоюзом об экономической ассоциации, никто не стал слушать, почему, на какой срок. Сразу начались массовые беспорядки».

При этом президент подчеркнул, что экс-глава Украины Виктор Янукович не применял оружия во время событий на майдане Незалежности.

«Это совершенно точно – Янукович не отдавал приказов о применении оружия в отношении демонстрантов. Кстати говоря, западные партнеры, в том числе американские, просили меня повлиять на него в этом направлении, чтобы он таких приказов не отдавал. И нам было сказано: "Мы вас очень просим не допустить применение Януковичем вооруженных сил, а мы обещаем, мы сделаем все для того, чтобы оппозиция освободила площади и административные здания. Мы сказали: хорошее предложение, будем работать. И как вы знаете, президент Янукович не применил вооруженных сил».

– Кто тогда поставил снайперов? – спросил режиссер.

– Кто их мог поставить? Только те, кто был заинтересован в том, чтобы ситуация эскалировалась. У меня нет данных, кто это. Но элементарная логика подсказывает.

 Он вам не сбежал

 - В американской прессе писали, что Янукович сбежал.

– Это версия для того, чтобы оправдать поддержку госпереворота. Стоило ему только уехать во второй по величине город страны (Харьков) на внутриполитическое мероприятие, вооруженные люди захватили резиденцию президента. Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот или что? Или думаете, они пришли туда, чтобы пол подмести?

Путин отметил, что у Януковича были веские причины покинуть страну.

 «Через день после этого, уже с нашей помощью, он перебрался в Крым. Уже после этого. И там еще находился свыше 10 дней. Не помню, сколько, но неделю как минимум, – говорит Путин. – Стало очевидно, что, если он попадет к ним в руки, они его просто убьют».

 «Я это чувствую»

– Я не всегда понимаю логику наших партнеров. Иногда складывается впечатление, чтобы держать в повиновении и наладить дисциплину в своем собственном западном, так называемом Атлантическом лагере. Для этого нужен внешний враг.

– Другими словами, Америке, чтобы сохранять проамериканскую Европу и НАТО, нужен такой враг, как Россия?

– Во всяком случае, я вам могу точно сказать, это правда. Я это знаю. Я это чувствую.

 «Это не мы решили присоединить Крым»

– Вы совершили ошибку, присоединив Крым? Это дорого вам обошлось.

– Это не мы решили присоединить Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили присоединиться к России. Парламент, избранный еще по украинскому закону, абсолютно легитимный парламент Крыма, объявил о референдуме. Парламент Крыма проголосовал подавляющим большинством голосов за присоединение к России.

Ведь весь этот переворот был связан с большим уровнем насилия. И возникла угроза насилия со стороны националистов в отношении Крыма, где 70% – русских. Или тех, кто считает себя русскими и для кого русский язык – родной.

«Тысяча нитей»

«С Украиной нас связывает тысяча нитей. Я глубоко убежден, что украинский и русский народ – они просто близкие родственники. Это практически одно и то же. Что касается языковых особенностей, культурных особенностей, исторических особенностей – это, безусловно, требует уважения. И, кстати, всегда уважалось в составе единой страны. Достаточно сказать, что весь Советский Союз в течение десятилетий возглавляли выходцы с Украины. Мне кажется, это о многом говорит».

Что где находится и когда все это кончится

Путин отметил, что в 200 км от Крыма у России готова новая военная база – в Новороссийске.

– Даже если НАТО заключит соглашение с Украиной, я не вижу угрозы для России, – сказал по этому поводу Оливер Стоун.

– А я вижу. И эта угроза заключается в том, что когда НАТО приходит в ту или иную страну, политическое руководство этой страны и население этой страны не могут влиять на принимаемые НАТО решения. В том числе по размещению военной инфраструктуры. Не исключая постановку в том числе очень чувствительных систем вооружения, в том числе и противоракетной обороны. Сейчас происходит укрепление американского влияния. В том числе за счет восточноевропейских стран. Они еще находятся в парадигме противостояния другому доминанту в лице бывшего Советского Союза. Все это перекладывается на Россию. Но рано или поздно все это закончится.

Смогли с помощью инициированного кризиса, скажем, на Украине возбудить отношение к России как к возможному агрессору. Но все-таки очень скоро всем станет понятно, что никакой угрозы со стороны России не исходит. Ни прибалтийским странам, ни восточноевропейским, ни тем более каким-то более отдаленным в Западной Европе.

Путин отметил, что будет лучше, если это «будет спокойно в нормальном таком диалоге».

«Конечно, можно опять нагнетать угрозы и в азиатском регионе за счет Северной Кореи, за счет каких-то других стран, – отметил президент. – Мне кажется, более востребованным, более устремленным в будущее является переход к другой парадигме отношений между странами. В основе которой должно быть уважение к интересам других народов, к их суверенитету. А не просто запугивание внешней угрозой».

 Пакет Большого брата Яровой

Действие переносится в московский Кремль.

– Вы чувствуете себя одиноким здесь по ночам? – интересуется Стоун.

– По этим коридорам ночью не хожу, – говорит Путин. И показывает кабинет Сталина, который он занимал, «когда он был председателем правительства».

После экскурсии по трем кабинетам Путина речь заходит о слежке: Стоун сравнивает принятый в России закон Яровой с «законом Большого брата».

«Закон, который мы приняли, говорит о необходимости более долгого сохранения информации компаниями, которые занимаются Интернетом, связью и так далее, – сказал Путин. – При этом сущностная, личная информация может быть получена спецслужбой или правоохранительными органами только по решению суда. Такой закон действует в Соединенных Штатах, в Канаде, в Австралии и во многих других странах. И это я считаю обоснованным и необходимым в борьбе с терроризмом. Потому что, если эти данные уничтожаются, исчезают любые возможности работать по криминальным элементам».

45 терактов и 4,5 тысячи россиян

«В Сирии сейчас, к сожалению для нас, воюет на стороне террористов, ДАИШ (одно из обозначений запрещенной в России ИГИЛ, которое сами игиловцы считают оскорбительным. – Прим. ред.) 4,5 тысячи граждан России. И еще 5 тысяч как минимум граждан среднеазиатских государств, бывших республик Советского Союза. Они имеют свои связи в России. В прошлом году наши спецслужбы предотвратили 45 преступлений террористического характера».

Стоуну показывают, как по видеосвязи глава МЧС и дежурный генерал Министерства обороны докладывают верховному главнокомандующему обстановку – в России и в Сирии.

Армия: компактная

– Военный бюджет США составляет 600 млрд долларов в год. Вы ежегодно тратите 66 млн долларов. Это так? У вас нет лобби, нет коррупции в этой сфере? – спросил Стоун.

– Нет, конечно, есть все, как и в любой другой стране. Но есть понимание того, что первичным в государстве является эффективно функционирующая экономика. Поэтому армия должна быть компактной, но современной и эффективной. Но мы и так тратим достаточно много. Эти расходы достигли в прошлом году трех с лишним процентов.

В этом году основная статья экономии бюджета – как раз за счет сохранения военных расходов. Это вернется к показателю 2,7% ВВП в ближайшие три года.

И Путин долго смеялся

Февраль 2016. Стоун задает вопрос о Сирии.

Путин отмечает, что, если допустить в Сирии развитие событий по ливийскому сценарию, это укрепит террористические группировки. А они собираются создать халифат от Южной Европы до Средней Азии.

«Тысячи боевиков – выходцев с территории бывшего СССР и из сегодняшней России там воюют, – сказал Путин. – При этом мы прекрасно отдаем отчет себе в том, что и самим сегодняшним руководством в Сирии были допущены определенные ошибки в строительстве отношений внутри собственной страны».

Как нефть из ИГИЛ попадает в Турцию

Оливер Стоун спросил, каким маршрутом цистерны с нефтью попадают с территории, контролируемой ИГИЛ, в Турцию.

– Один из этих маршрутов проходил как раз по территории, на которой проживают так называемые туркоманы. Причем это самый предпочтительный маршрут для доставки нефти в Турцию. Потому что он самый короткий и имеет выход к порту Средиземного моря на турецкой территории – Джейхан, – сказал Путин.

– Вы говорили об этом Эрдогану?

– Нет, Эрдогану не говорил.

– Вы наносите удары по территориям туркоманов, и не сказали ему, почему?

 – А вы считаете, я должен это сделать? С какой стати? Это не его страна.

 – Но вы же могли дипломатически ему сказать, что есть информация, что нефть, которая поступает в Турцию, с территорий, подконтрольных ИГИЛ?

 Этот вопрос вызвал у российского президента продолжительный приступ веселья. «Мне приятно с вами разговаривать, – сказал Путин, отсмеявшись. – Я на «двадцатке», когда пресса ушла, достал вот такого размера фотографии и со своего места всем показал эти маршруты. Все про все знают. Ломиться, как у нас говорят, в открытые двери – бессмысленное дело. Там не просто одна машина. Там тысячи машин».

Пчелы против меда

В ходе беседы выяснилось, что над территорией Сирии «кто только не летает» – отметились даже Австралия и Канада.

– Трудное воздушное пространство, – отметил Стоун.

– Не думаю. Если наши летчики наносят, скажем, в среднем 70-120 ударов, то вся международная коалиция во главе с США — два, три, пять ударов в сутки, – сказал Путин.

Путин подчеркнул, что значительная часть жизненно важной территории для Сирии уже освобождена.

«Очень многие группировки и племена в Сирии, в том числе суннитские племена, заявили нам о готовности сотрудничать с нами и воевать против ИГИЛ, – сказал Путин. -  Мы установили с ними контакт, проинформировали об этом президента Асада и сирийское военное руководство. Сказали, что мы будем поддерживать те суннитские группировки, которые готовы воевать против ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры". В принципе, президент Асад и сирийские военные с этим согласны. Эти суннитские группировки при поддержке нашей авиации воюют с ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусрой" самостоятельно.

Примерное число террористов в рамках ИГИЛ 80 тысяч человек. 30 тысяч – это иностранные наемники из 80 стран мира. В том числе и из России».

После чего Путин показал Стоуну, как работает российская авиации в Сирии – на экране своего айфона. Комментирует, куда и с каким оружием бегут боевики, о чем переговариваются и сильно ли рискуют российские пилоты. Стоун внимательно слушает.

«Нам очень нужна поддержка Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, Иордании, Египта», – отметил Путин.

Метнул, гадюка, и нету Кука

В 2014 году вооруженный крылатыми ракетами эсминец ВВС США «Дональд Кук» устремляется к Крыму.

«После того, как Крым стал полноценной частью РФ, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось. И если мы видим угрозу для своей территории, а Крым — наша территория, мы, как любое государство, будем защищать нашу территорию. Всеми доступными нам средствами, – сказал Путин. – Но я все-таки не сравнивал бы это с Карибским кризисом. Потому что там мир стоял на пороге ядерной катастрофы. Но здесь, слава богу, мы до такого ситуацию не довели. Хотя мы поставили в Крым наши новейшие комплексы береговой обороны – "Бастион". Против таких ракетных систем такое судно как «Кук» беззащитно. У нас всегда есть разрешение на использование имеющихся у нас средств защиты и обороны Российской Федерации. А что делает "Дональд Кук" возле нашей территории? Кто кого провоцирует? Мы намерены защищать свою территорию».

Путин отметил, что командир эсминца наверняка увидел облучение со стороны ракетного комплекса – и принял правильное решение.

«Это совсем не значит, что он подвергся бы ракетной атаке, но они должны были видеть, что берег защищен», – подчеркнул Путин.

– Надежда всегда есть, – сказал президент, завершая разговор с режиссером. – Я уверен, что рано или поздно придут решения, о которых мы сегодня не можем даже догадываться. Придут и другие проблемы, которые мы должны будем решать.

– Вы оптимист?

 – Сдержанный. По поводу ситуации на Ближнем Востоке и сложности проблем, которые этот регион переживает. Мне как-то бывший премьер-министр Израиля господин Шарон сказал, когда я находился с визитом в Израиле. Он мне сказал: «Господин президент, вы находитесь сейчас в регионе, где никому никогда и ни в чем нельзя доверять». Но, на мой взгляд, рано или поздно и в этом регионе придет успокоение.

Сам ты халифат

– Вы знаете, ни одна мировая религия не может быть источником зла. И в исламе много направлений, течений. Два основных — шииты, сунниты. Действительно, мы видим, что между ними есть глубокие противоречия. Я думаю, что это все-таки должно быть когда-то преодолено.

– Москва будет халифатом?

– Ну, уж этого мы не допустим. Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился.

Смотрела Венера Галеева, "Фонтанка.ру"


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19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
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