Путин объяснил, зачем нужен «пакет Яровой»

«Пакет Яровой» обоснован и необходим в борьбе с терроризмом. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

«В Сирии сейчас, к сожалению для нас, воюют на стороне террористов, на стороне ДАИШ («Исламского государства», организация признана в России террористической и запрещена. – Прим. ред.) и других террористических организаций 4,5 тыс. граждан России и еще 5 тыс. как минимум граждан среднеазиатских государств, бывших республик Советского Союза», — сказал глава государства.

Эти люди, по его словам, «имеют свои связи в России». Он отметил, что в 2016 году российские спецслужбы предотвратили 45 преступлений террористического характера.

Закон предполагает долгосрочное хранение операторами информации, при этом спецслужбы или правоохранительные органы могут получить ее только по решению суда, отметил Путин. Он указал на то, что такой закон действует в Австралии, США, Канаде и во многих других странах. Если данные уничтожаются, то «исчезают любые возможности работать по криминальным элементам», подчеркнул глава государства.

Антитеррористический пакет поправок, который получил неофициальное название «пакет Яровой» (по фамилии одного из авторов документа — депутата Госдумы Ирины Яровой), был принят летом 2016 года.

Закон, в том числе, предписывает операторам связи и организаторам распространения информации в интернете (в их числе сервисы электронной почты, мессенджеры, сайты с форумами) до шести месяцев хранить записи звонков и переписку своих абонентов и пользователей, а также до трех лет — информацию о фактах коммуникаций.

В начале июня министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов оценил стоимость реализации «пакета Яровой» в 130 млрд руб.

Режиссер Оливер Стоун снял документальный фильм о Владимире Путине. Первую серию фильма, который состоит из четырех частей, телеканал Showtime показал в ночь на 13 июня.

В России право на показ «Интервью с Путиным» приобрел Первый канал. Фильм будет показан с 19 по 22 июня.