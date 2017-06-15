СК добавил эпизод предполагаемому петербургскому вербовщику в ИГИЛ

Следственный комитет нашёл денежный след, якобы подтверждающий финансовые вложения одного из вероятных вербовщиков в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ.

Как стало известно «Фонтанке», речь идёт о 58 тысячах, которые были перечислены на счёт гражданина Киргизии Уула Исламбека Ойбека в июле прошлого года. Предполагается, что эти деньги предназначались для финансовой помощи террористических преступлений в интересах запрещённых в России ИГ и «Джебхат ан-Нусра». Подозреваемый, которого до осени оставили в СИЗО, получил ещё одно уголовное дело по первой части статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). На срок его ареста оно не повлияло.

Напомним, Исламбек Ойбек – один из девяти арестованных в Петербурге по уголовному делу о вербовке террористов, которое было возбуждено на следующий день после взрыва в метро. В суде Ойбек не отрекся от поддержки ИГ и признался, что получал деньги из-за границы.