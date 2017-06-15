СК добавил эпизод предполагаемому петербургскому вербовщику в ИГИЛ
Следственный комитет нашёл денежный след, якобы подтверждающий финансовые вложения одного из вероятных вербовщиков в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ.
Как стало известно «Фонтанке», речь идёт о 58 тысячах, которые были перечислены на счёт гражданина Киргизии Уула Исламбека Ойбека в июле прошлого года. Предполагается, что эти деньги предназначались для финансовой помощи террористических преступлений в интересах запрещённых в России ИГ и «Джебхат ан-Нусра». Подозреваемый, которого до осени оставили в СИЗО, получил ещё одно уголовное дело по первой части статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). На срок его ареста оно не повлияло.
Напомним, Исламбек Ойбек – один из девяти арестованных в Петербурге по уголовному делу о вербовке террористов, которое было возбуждено на следующий день после взрыва в метро. В суде Ойбек не отрекся от поддержки ИГ и признался, что получал деньги из-за границы.
Справка:
3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Погибли 15 пассажиров и предполагаемый смертник. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения: именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.