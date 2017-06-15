СМИ: Умер Алексей Баталов

Народный артист СССР Алексей Баталов умер в Москве на 89-м году жизни.

Об этом сообщает 15 июня «Комсомольская правда» со ссылкой на близкого друга актера Владимира Иванова. По его словам, артист умер во сне в одной из столичных больниц. В стационаре Баталов находился после перелома шейки бедра (это произошло зимой).

Справка:

Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире в театральной семье. С пятилетнего возраста рос в семье писателя Виктора Ардова.

В 1950 году в Москве окончил Школу-студию МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко. В 1944 году дебютировал в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме Лео Арнштама «Зоя».

Самые знаменитые фильмы с участием Баталова - «Москва слезам не верит», «Девять дней одного года», «Дорогой мой человек», «Летят журавли».