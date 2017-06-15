Работа казино на Петроградской стороне закончилась уголовным делом

Маленький Лас-Вегас в элитном доме закрыла экономическая полиция в Петроградском районе Петербурга. Из помещения вывезли рулетку, фишки и миллион.

Как стало известно «Фонтанке», оперативники отдела экономической безопасности ГУ МВД наведались в здание на Корпусной улице, 9, ещё в первый день лета. Подпольное казино, работавшее в одном из помещений, после визита прекратило свою работу. Полицейские изъяли весь соответствующий антураж азартных игр: рулетку, фишки и 24 «одноруких бандита». Также на хранение забрали миллионную выручку заведения.

Уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр возбудил 14 июня петербургский следственный комитет.