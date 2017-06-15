Лжеполицейские использовали иномарку для выбивания денег из заложника

Четверо мужчин в возрасте от 24 до 32 лет задержаны в Петербурге. Как стало известно 15 июня, дело о грабеже может быть переквалифицировано в похищение.

Преступников подозревают в том, что 11 апреля текущего года они взяли в заложники человека в Колпино. Мужчину сначала избили, а потом посадили в «Киа» и потребовали деньги. Действовали злодеи, представляясь сотрудниками ФСКН. При этом у них нашли удостоверение, похожее на ведомственное, биту и макет автомата.

Сейчас полиция ищет других пострадавших от действий локальной преступной группы.

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