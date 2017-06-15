«Зенит» переманил защитника Дмитрия Богаева из «Тосно»

В петербургскую футбольную команду возвращается воспитанник зенитовской школы Дмитрий Богаев. Он играл в составе ФК «Тосно», который смог пробиться в Премьер-лигу.

«Сине-бело-голубые объявляют о возвращении воспитанника петербуржцев в родную команду. Соглашение с футболистом рассчитано на 3 года» – говорится в официальном сообщении клуба.

Дмитрий Богаев родился в Астраханской области и до 2011-го выступал за местные команды, откуда перешел в Академию «Зенита». Он дебютировал в молодежном составе петербургской команды в 2012-м, а уже на следующий год выступал за «Зенит»-2.

Через два года Богаев уже выступал за большой «Зенит» и в общей сложности принял участие в 7 играх, в том числе в Лиге чемпионов УЕФА. Но в 2016 году он переехал в Прибалтику, где недолго играл за литовскую «Палангу». А в сезоне 2016-2017 перешел на правах аренды в «Тосно». На счету Богаева 24 матча в сезоне-2016/17 в рамках Футбольной национальной лиги.