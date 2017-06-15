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15.06.2017 08:45

Петербургского четвероклассника нашли повешенным на даче в Ленобласти

Следственный комитет нашёл состав преступления в смерти школьника из Петербурга, которого обнаружили повешенным на крыльце бани в Ульяновке.

Как стало известно «Фонтанке», тело мальчика 11-ти лет увидели во дворе дачного дома на Пролетарской улице в посёлке Тосненского района Ленинградской области около половины второго дня 14 июня. Медики к этому моменту помочь уже ничем не могли.

Известно, что ребёнок учился в четвёртом классе одной из школ Красногвардейского района Петербурга. Ни он, ни его семья раньше внимания правоохранительных органов не привлекали.

Следователи Тосненского района расследуют случившееся в рамках уголовного дела по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

В начале июня президент РФ Владимир Путин подписал законопроект об ужесточении ответственности за доведение до самоубийства, в том числе через социальные сети и так называемые «группы смерти». Внимание к ним привлекла «Новая газета» весной 2016 года. Как писали журналисты, школьники вступали в Сети в закрытые группы и последовательно выполняли список заданий от «кураторов». Предполагается, что последнее задание – расстаться с жизнью. По предварительной информации, жертвами стали более 20 подростков по всей стране. По возбужденному Следственным комитетом уголовному делу был задержан администратор подобных пабликов Филипп Будейкин. Ему вменяют два эпизода.

 


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