СМИ сообщают о встрече патриарха Кирилла с политологами и философами

В Свято-Даниловом монастыре 12 июня прошла закрытая встреча патриарха Кирилла с политологами и философами.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Ведомости». В консультациях приняли участие около 15 человек, в том числе декан философского факультета МГУ Владимир Миронов и его заместитель Алексей Козырев, политологи Дмитрий Бадовский, Олег Матвейчев, Сергей Михеев, Михаил Ремизов, Мария Мчедлова.

По словам источников, организацией встречи занимался первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Александр Щипков.

Подобные консультации были проведены впервые. Обсуждались проблемы взаимоотношений церкви и общества. «Говорили об угрозах, которые могут возникнуть перед церковью в будущем. РПЦ хочет быть к этому готовой, потому и решила послушать, что будет с обществом и как в этой ситуации быть церкви», — рассказал один из участников встречи. Как пояснил еще один участник совещания, РПЦ хочет наладить диалог с интеллектуалами и экспертами. «Логично и правильно, что для РПЦ важно обсуждение и общественной ситуации, и ситуации вокруг самой церкви. Тем более что многие вопросы церковной политики часто оказываются в центре внимания и бурных дискуссий», — рассказал он.

При этом источники издания отметили, что на встрече не обсуждались резонансные темы вроде передачи Исаакия или приговора блогеру Соколовскому. Он описал консультации как «обмен мнениями на мировоззренческие темы».

Участвовавший во встрече Владимир Миронов не стал раскрывать подробности совещания, но отметил, что патриарха интересовало, как интеллигенция воспринимает происходящее в стране: «Как это часто бывает, он не все может видеть со своего положения, а люди, которых пригласили на встречу, могли бы ему что-то разъяснить».

Политолог Сергей Михеев рассказал, что на встрече обсуждались «вопросы и вызовы современности, связанные с развитием технологий, глобальными трендами вроде цифровой экономики и развития генетики, отношения между церковью, обществом и государством». «Церковь втягивают в политический конфликт, пытаясь в традициях советской эпохи представить ее как политический институт с коммерческой составляющей, что означает полное непонимание этого явления. Сейчас ведь явно имеет место антицерковная кампания, поэтому появляются общественно-политические темы, которые провоцируют одну из сторон», — пояснил он.