При отделении ступеней ракеты, стартовавшей с Байконура, погиб человек

В результате пожара в степи, вызванного падением частей стартовавшей с Байконура ракеты-носителя «Союз-2.1а», в Карагандинской области погиб один человек и еще один пострадал. Об этом сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Отмечается, что инцидент произошел в 20 км в юго-западном направлении от села Талап.

«В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения, гражданин 1968 года рождения — госпитализирован в больницу, которые выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей», — заявил Иманкулов.

По его словам, в ликвидации пожара были задействованы 61 человек и 22 единицы техники, в том числе российской.

Ракета «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-06», стартовала с космодрома Байконур накануне.