Путин заявил о готовности защищать Крым всеми средствами

Президент Владимир Путин заявил, что Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты собственной территории, включая Крым. Об этом он рассказал в фильме американского режиссера Оливера Стоуна, третья часть которого вышла на телеканале Showtime.

Отвечая на вопрос о реакции на облет в 2014 году российским боевым самолетом американского эсминца «Дональд Кук» в акватории Черного моря, Путин отметил, что Крым стал полноценной частью Российской Федерации, и, «если мы видим угрозу для нашей территории — а Крым это наша территория — мы, как любое государство, будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами». При этом российский лидер отказался сравнить этот инцидент с Карибским кризисом, заявив, что тогда мир стоял на пороге ядерной катастрофы, но «здесь, слава Богу, до такой ситуации не довели».

На вопрос о том, имели ли российские военные полномочия на открытие огня по американскому боевому кораблю, Путин ответил, что «у нас всегда есть разрешение на использование имеющихся у нас средств защиты и обороны Российской Федерации». При этом он задался вопросом, что делал эсминец у берегов Крыма? В то же время он назвал «выдержанным и ответственным поведение американского капитана, который не стал обострять ситуацию, не стал провоцировать и доводить ситуацию до абсурда, до столкновения».

«Это вовсе не значит, что "Дональд Кук" подвергся бы ракетной атаке, — пояснил Путин, — Но они должны были видеть, что берег защищен».

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Несмотря на это, украинские власти считают регион своей территорией. Москва же утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права.