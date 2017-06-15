Пентагон подтвердил получение права увеличить количество войск США в Афганистане

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что президент страны Дональд Трамп передал его ведомству полномочия по определению численности американских войск в Афганистане. Заявление главы Пентагона опубликовано на официальном сайте минобороны США.

«Президент передал министерству обороны полномочия по определению численности войск в Афганистане. Это даст нашим военнослужащим больше возможностей для проведения операций», — сказал он.

При этом в заявлении Мэттиса не уточняется конкретная численность войск США в Афганистане.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в Белом доме сообщило, что Дональд Трамп предоставил Джеймсу Мэттису полномочия по изменению численности контингента вооруженных сил Соединенных Штатов в Афганистане.