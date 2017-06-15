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15.06.2017 00:20

Минфин не видит в повышении ставки ФРС риска для экономики РФ и рубля

Министерство финансов не прогнозирует активизацию оттока капитала из России и сохраняет планы по привлечению внешних заимствований, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Оснований для рисков по оттоку капитала нет, рубль по-прежнему является привлекательной валютой для инвесторов, в том числе иностранных. На решение России по размещению еврооблигаций повышение процентных ставок США не повлияет, планы по заимствованию на зарубежных рынках 3 млрд долларов США сохраняются. Ожидаем интерес иностранных инвесторов к нашим бумагам», — сказал Силуанов, отметив, что эффект на ставки по российским облигациям будет минимальным.

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США принял решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — с 0,75–1% до 1–1,25%.

Согласно апрельским данным Центрального банка России, в I квартале 2017 года чистый отток капитала вырос в 1,8 раза до $15,9 млрд, что регулятор объяснил в основном банковскими операциями по наращиванию иностранных активов. В январе-мае отток капитала по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос в 2,2 раза до $22,4 млрд.

Источник: RNS


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