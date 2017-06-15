Мутко: Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что у России нет проблем с проведением Кубка конфедераций-2017. Также руководитель считает, что национальная команда готова к турниру и надеется на поддержку болельщиков.

"Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Все стадионы, тренировочные площадки и гостиницы готовы. Надеюсь, что турнир пройдет на самом высоком уровне. Каких-то проблем нет в принципе. Надеюсь, у нас будет большой серьезный праздник. Ждем с нетерпением большого футбола".

"Наша сборная к турниру готова. Была проделана хорошая работа, сложился отличный коллектив, настрой хороший. Надеюсь, что будет поддержка болельщиков и сборная России покажет футбол того уровня, на котором она сегодня реально находится. Спорт есть спорт, но надеюсь, что тот тренд на улучшение игры, который у нас присутствует, а также на самоотдачу, будет продолжаться", – добавил Мутко.

В матче открытия Кубка конфедераций-2017 на стадионе "Санкт-Петербург" Россия сыграет с Новой Зеландией. Игра пройдет 17 июня, начало – в 18.00 по московскому времени.