Глава ЦИК исключила регистрацию Навального на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что у политика Алексея Навального нет шансов быть зарегистрированным на выборах. Об этом она сказала вечером 14 июня в эфире радиостанции "Дождь".

Ранее заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что оппозиционер Алексей Навальный в настоящее время не может участвовать в выборах в качестве кандидата до обжалования приговора по делу «Кировлеса».

«Есть убежденные, идейные люди, противники не только режима, но и страны в целом. Они есть. Есть люди, которые работают, как профессионалы, за деньги — они тоже есть», – сказала глава ЦИК.

На вопрос о том, является ли Навальный «убежденным» или работает «за деньги», глава ЦИК ответила, что не видит «его особых убеждений».

«Он себя позиционируют определенным образом, а я его в этой позиции не вижу. Я боюсь быть некорректной. Хотя я понимаю — и он это понимает, — что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости», — добавила Памфилова.

При этом она не исключила, что «вдруг произойдет какое-то чудо и он напишет кассационную жалобу». «Дело в том что я вообще предпочитаю не говорить об Алексее Анатольевиче Навальном. Потому что для меня это некая такая священная политическая корова, которую лучше не трогать», — подчеркнула Памфилова, объяснив это тем, что он «в каких-то особенных привилегированных условиях, наверное».

«Почему я не хочу говорить. Я в данном случае чиновник. Я возглавляю структуру, которая обязана будет регистрировать кандидатов, и я не имею права сейчас высказывать свою позицию о потенциальных кандидатах. Хотя у него практически нет шансов зарегистрироваться», — отметила глава ЦИК.