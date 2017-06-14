Мэй пообещала тщательное расследование пожара в лондонском жилом небоскрёбе

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что ответственные инстанции организуют тщательное расследование крупного пожара в многоквартирном жилом доме в Лондоне.

«Когда место будет проверено на безопасность, когда будет возможно назвать причину пожара, будет организовано тщательное расследование, и если мы сможем извлечь из этого урок, мы сделаем это и примем соответствующие меры», — сказала она.

Ранее сообщалось, что число жертв пожара в жилом доме в Лондоне увеличилось до 12 человек. Пожар охватил 27-этажный жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне накануне вечером.