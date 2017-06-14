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14.06.2017 23:05

Цены на нефть не отреагировали на новую ставку ФРС

 

Котировки на рынках нефти почти не отреагировали на повышение ставки ФРС, свидетельствуют данные торгов.

Решение по ставке было объявлено в 21:00 по московскому времени, напоминает RNS.

Cтоимость фьючерса на поставку барреля нефти сорта Brent в июле в ходе торгов на Межконтинентальной бирже (ICE) в 20:57 составляла $46,99. К 21:17 она выросла до $47,15, но к 21:27 мск опустилась до $46,92.

Июльские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже в 20:57 составляла $44,72. К 21:17 она выросла до $44,88, но к 21:27 мск опустилась до $44,66.


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