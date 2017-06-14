Ефимова показала лучший результат сезона в мире на стометровке брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на этапе турнира «Маре Нострум» в «Барселоне».

25-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 5,66 секунды, что является лучшим результатом сезона в мире. Второй результат показала шведка Дженни Йохансон (1.06,78), третий — Джессика Вал Монтеро из Испании (1.06,95).

Во вторник, 13 июня, Ефимова показала лучший результат сезона в мире на дистанции 200 метров брассом (2.19,83).