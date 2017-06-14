В Озерках заметили колонну военной техники

Колонна военной техники вечером 14 июня проследовала с севера Петербурга по направлению к центру города, сообщают читатели "Фонтанки". Боевые машины запечатлели у станции метро "Озерки".

По сообщениям очевидцев, около 22.00 примерно 10 машин военных в сопровождении машин ВАИ проследовали по проспекту Энгельса у станции метро "Озерки" в южном направлении. Читатели характеризуют их как грузовики инженерных войск – машины с понтонами.

"Надо отметить вежливость экипажей сопровождения ВАИ. Прервав переход извинились, а потом даже сказали спасибо, молодцы", – пишет читатель "Фонтанки" Александр, приславший фотографии с места событий.