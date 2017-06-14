Сенат США одобрил расширение санкций против РФ

Сенат США 14 июня одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций. Как сообщает РИА Новости, новые меры были предложены в поправке к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана.

За поправку проголосовало подавляющее большинство сенаторов. Теперь документ будет рассмотрен палатой представителей Конгресса. В случае положительного решения его рассмотрит президент Дональд Трамп, сообщает "Лента.ру".

13 июня Конгресс раскрыл детали законопроекта о новых санкциях против России. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. В настоящее время этот срок составляет 90 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Для них будет установлен срок кредитования в 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в Конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.

Накануне на слушаниях в сенате госсекретарь Рекс Тиллерсон посетовал, что отношения Москвы и Вашингтона «находятся на рекордно низком уровне и продолжают ухудшаться».

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее заявил, что санкции будут расширены, чтобы «наказать русских за вмешательство в политические процессы как в США, так и по всему миру». США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных во время избирательной кампании против американских политических организаций. Москва регулярно отвергает причастность к кибернападениям.