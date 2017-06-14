Спецприемник на Захарьевской не справился с арестованными за митинг на Марсовом поле

Спецприемник ГУ МВД на Захарьевской улице не смог вместить всех арестованных после митинга на Марсовом поле. К вечеру 14 июня часть осужденных перевозится в Гатчину.

Как сообщила «Фонтанке» член общественной наблюдательной комиссии Петербурга Яна Теплицкая, списочного количества коек – 202 – могло бы хватить для размещения всех арестованных, однако трудности возникли с оформлением прибывших.

«Слишком много доставлено граждан в короткий период времени», – уточнила Теплицкая.

Часть арестованных перевозят в спецприемник Гатчины. Но и там могут возникнуть проблемы с размещением.

«Мы едем в область, а полицейские говорят, что там, может, тоже мест нет», – замечают арестованные в социальных сетях.

Как сообщали «Фонтанке» в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге, днем 14 июня в спецприемник ГУ МВД на Захарьевской улице доставили 128 осужденных за участие в митинге на Марсовом поле. По свидетельствам арестантов, оформление занимает несколько часов. Например, привезенные в девять утра смогли расположиться только к семи вечера.