Бывшая компания экс-президента Балтийского банка вернет себе 400 млн долга

ОАО «Генмостстрой», ранее принадлежащее бывшему руководителю Балтийского банка Олегу Шигаеву, выиграло в деле с ООО «Эксобалт».

Компания «Генмостстрой», как сообщается 14 июня на сайте Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти, должна получить почти 400 млн рублей с «Эксобалта». Основной вид деятельности последней – вложение ценных бумаг. «Генмостстрой» была образована в 2002 году. Ее учредили бывшие руководители Балтийского банка – ныне находящийся в розыске президент банка Олег Шигаев и совладелец Андрей Исаев. Следователи, возбудившие уголовное дело в отношении экс-президента банка, считают, что он, помимо прочего, использовал «Генмостстрой» для хищения денег у Исаева по поддельным договорам купли-продажи ценных бумаг. Год назад по иску миллиардера Исаева компания «Генмостстрой» была признана банкротом.

Иск почти на 400 млн к ООО «Эксобалт» подавал конкурсный управляющий. Из материалов дела следует, что в 2013 году «Генмостстрой» перевела эти деньги ответчику. спустя три года истец попросил вернуть деньги. «Эксобалт» этого не сделал. Теперь арбитраж решил взыскать с ответчика долг и 200 тысяч рублей госпошлины по делу.

Напомним, Олег Шигаев обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 млрд рублей. Его заочно арестовали два года назад. По версии следствия, бизнесмен требовал от членов кредитного комитета «Балтийского банка» одобрять кредиты в пользу подконтрольных ему организаций. В результате на счета этих фирм было перечислено более 3 млрд рублей, которыми, как считают следователи, Шигаев распорядился по своему усмотрению. В прошлом году генпрокуратура направила в Швейцарию запрос об экстрадиции экс-президента Балтийского банка.