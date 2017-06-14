Корветы "Бойкий" и "Стерегущий" "уничтожили" корабельную группировку в Северном море

Отряд кораблей Балтийского флота (БФ) в составе корветов «Бойкий» и «Стерегущий», находящийся в дальнем походе, отработал плановые учебно-боевые задачи в Северном море и вышел в Балтийское море через скандинавские проливы Скагеррак и Каттегат, сообщает 14 июня Минобороны России.

Во время перехода в Балтийском море экипажи кораблей отработали совместные действия по обнаружению и уничтожению корабельной группировки условного противника. Боевые расчеты выполнили электронные пуски противокорабельных управляемых ракет. Кроме того, моряки-балтийцы отразили воздушный налет условного противника и отработали вопросы противодиверсионной защиты во время стоянки на незащищенном рейде.

Палубные вертолеты Ка-27 осуществили несколько летных смен. Во взаимодействии с кораблями отряда занимались поиском субмарины условного противника, а также провели тренировки по спасению с воды.

Подразделения морских пехотинцев, находящиеся на кораблях отряда, отработали различные антитеррористические сценарии, выполнили стрельбы из стрелкового оружия по морским мишеням.

Отряд покинул Балтийск 4 июня для выполнения плановых учебно-боевых задач в операционной зоне Балтийского флота.