Число погибших в результате стрельбы в Сан-Франциско выросло до четырех. Об этом 14 июня сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал.

До этого сообщалось о двух погибших и нескольких раненых.

В 09:00 по местному времени (19:00 мск) злоумышленник открыл стрельбу у одного из зданий почтовой компании UPS. По информации СМИ, преступник является работником фирмы, сообщает "Лента.ру". Полицейские ответным огнем ранили стрелка, который позднее был доставлен в больницу.

Район происшествия оцеплен, на месте работают следователи и криминалисты.