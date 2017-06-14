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14.06.2017 21:33

ФРС США повысила ставку

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США по результатам двухдневного заседания сегодня, 14 июня, принял решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — с 0,75–1% до 1–1,25%.

«Принимая во внимание сложившиеся и ожидаемые условия на рынке труда и инфляцию, совет решил повысить целевой диапазон ставок по федеральным фондам до 1-1,25%. Характер денежно-кредитной политики остается приемлемым, что способствует дальнейшему укреплению условий на рынке труда и устойчивому возвращению к 2-процентной инфляции», — говорится в заявлении совета, опубликованном на сайте ФРС.

Это совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных агентствами Reuters и Bloomberg, сообщает RNS.

В марте ФРС сообщила, что в 2017 году ставка, возможно, будет повышена трижды на 0,25 процентного пункта (или 25 базисных пунктов). ФРС повысила ставку в марте на 0,25 процентного пункта — с 0,5–0,75% до 0,75–1%. Она также сделала это сегодня, 14 июня. До конца года ФРС проведет еще четыре заседания комитета по открытым рынкам, и на одном из них ставка может быть повышена, указывает The Wall Street Journal.

ФРС понизила ставку до 0% в декабре 2008 года, чтобы поддержать экономику после краха рынка недвижимости.


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