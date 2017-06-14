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14.06.2017 21:28
2 Комментариев

Депутатов насильно пересадят на uber

Горсуд согласился с УФАС, и обязал парламент и губернатора отменить закон, позволяющий без конкурса заключать контракты с ГУПами. Удар придется по перевозке депутатов, вместо госавтопарка их хотят пересадить на машины частных компаний.
Депутатов насильно пересадят на uber
архив "ДП",Коньков Сергей

Городской суд Санкт-Петербурга 14 июня согласился с требованиями прокуратуры и управления федеральной антимонопольной службы: судья Олеся Павлова решила, что необходимо отменить закон, позволяющий не организовывать конкурсы, а заключать напрямую контракты с госучреждениями. Теперь ЗакСу и губернатору придется менять закон. После вступления решения суда в силу, промедление теоретически грозит роспуском депутатам.

Вопрос об использовании статьи 7-1 Закона «О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга», позволяющей ГУПам и городским учреждениям заключать договоры на исключительных основаниях, поднимается антимонопольным ведомством и общественными активистами уже много лет. Первые жалобы в 2011 году касались перевозки депутатов автопредприятием «Смольнинское». Это государственное учреждение, как отмечает глава «Трансперенси Интернешнл» Дмитрий Сухарев, создано для перевозки чиновников и выполняет соответствующее госзадание. Депутаты, омбудсмен, члены Горизбиркома не относятся к группе лиц, которых должны возить водители «Смольнинского», тем не менее данные учреждения заключают с автопредприятием контракты, как с единственным поставщиком. Возможность такую им дает статья 7-1 городского закона, в которой перечислены сферы, в которых возможна такая форма закупки.

Еще в 2011 году УФАС решила, что норма незаконна, так как лишает других участников рынка возможности зарабатывать. Губернатору было выдано предписание внести в парламент законопроект, устраняющий нарушение законодательства о конкуренции. В 2015 году изменения были отправлены в парламент, но их так и не приняли. А в 2016-м ЗакС на 3 года снова заключил контракт  на 439 млн рублей со «Смольнинским». Активисты снова обратились в УФАС и прокуратуру, а также жалоба была направлена в комитет по финансовому контролю. В частности, прокуратура внесла в ЗакС протест с требованием изменить закон, в первом чтении он был утвержден, а вот ко второму подготовили поправки, где добавилась всего лишь приставка «не», после чего стало понятно, что соглашаться с надзорным ведомством в Мариинском дворце не хотят.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров ранее объяснял журналистам, что депутаты просто напросто не хотят ездить абы на чем.  «ГУП «Смольнинское» – государственное предприятие, созданное более 100 лет назад, чтобы предоставлять услуги органам власти, в том числе законодательным. Мне не хочется, чтобы фирма «Рога и Копыта» обслуживала депутатов, то, что мы предоставляем это государственному учреждению, созданному для этих целей, – правильно и справедливо», – говорил он.

Однако возражения спикера не услышали в УФАС, после признания на заседании ведомства, что закон в городском парламенте нарушили, инспекторы обратились в суд. 14 июня состоялось его финальное заседание. Оно длилось не больше часа и состояло в основном из повторений ранее заявленных аргументов. Представители ЗакСа и губернатора настаивали, что отменять статью не стоит, ведь никто из участников рынка не жаловался, более того, к судебному делу приобщили справку из ГУ МВД, что подобные услуги, как у автотранспортного предприятия «Смольнинское», в Петербурге никто не оказывает. О том, что даже российское министерство финансов на днях пересадило своих сотрудников на Uber и "Яндекс.Такси", ответчики не упомянули, впрочем, не воспользовались этим аргументом и истцы. Тем не менее, в суде прозвучало, что 44-й ФЗ позволяет в исключительных случаях пользоваться способом  проведения закупок у единственного поставщика тогда, когда невозможно получить услугу у других игроков рынка, но даже несмотря на это ответчики стояли на своем и отменять норму не соглашались.

Разрешила спор судья, огласив решение:  отменить норму, разрешающую не только монополию в области автоперевозок, но и в части организации общественного питания при проведении мероприятий органами госвласти, технического обслуживания и ремонта объектов гражданской обороны, коммунального обслуживания органов, проведения инженерных изысканий, проектирования и содержания мостов, тоннелей, подземного транспорта, обеспечение информационных и коммуникационных систем деятельности госвласти, оценки имущества, оформления к праздникам и памятным датам, погребения тех, кто не имеет близких родственников или не опознан, наружного освещения, аварийных работ на сетях инженерного обеспечения.

Таким образом, способ проведения закупок придется менять не только ЗакСу, Горизбиркому, но и ряду других организаций, заключающих контракты с «Ленсветом»,  «Санкт-Петербургским информационно-аналитическим центром», «Ленгипроинжпроектом», ГУИОН, ГУП «Ритуальные услуги», ГЦРР. В отношении данных предприятий в течение нескольких лет уже выносились решения судов и УФАС о незаконности применения при заключении контрактов способа закупки по статье закона 7-1 http://www.fontanka.ru/2013/02/16/011/ . Тем не менее, петербургская «Трансперенси Интернешнл» посчитала, что после 1 марта 2016 года в Северной столице было заключено 37 контрактов на 2,7 млрд рублей по старой схеме. «Единая информационная система в сфере закупок сообщает, что в среднем конкурсные процедуры снижают стартовые цены в Петербурге на 9%. Это значит, что ущерб от применения пункта 7-1 может превысить 230 млн рублей», – заключили общественники.

В ЗакСе и Смольном от комментариев предпочли отказаться: решение суд выдаст после 16 июня, затем будет месяц на обжалование, которое еще может затянуться в Верховном суде. В случае же, если апелляционная инстанция поддержит выводы горсуда,  у ЗакСа будет 6 месяцев, чтобы привести законодательство в соответствие с федеральным. «Если это не будет сделано – президентом выносится предупреждение в адрес ЗакСа. Если и после этого (в течение трёх месяцев) ЗакС продолжит прятать голову в песок, принимается решение о роспуске», – говорит Дмитрий Сухарев.

Неофициально чиновники утверждают, что заключить контракты с нужными поставщиками после изменения нормы все равно получится, но сделать это будет несколько сложнее или муторнее. Идти можно несколькими путями: или признавать поставщика естественным монополистом (что неудобно), или писать техзадание так, чтобы «Рога и Копыта» не попадали под условия конкурса.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (2)
RedAlert
14 июня 2017 г. 22:33
Жалко бедных. Их раскормленные рыла ни в один солярис не поместятся, только на аудях с кожей и деревом хотят ездить.
fox16
14 июня 2017 г. 22:23
Да за их продуктивную работу выдать самокаты за счастье!
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