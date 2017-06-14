США развернули в южной Сирии реактивные системы залпового огня

Американские военные перебросили на свой опорный пункт Ат-Танф в Сирии дальнобойные реактивные системы залпового огня. Об этом Reuters сообщили два разведывательных источника, специализирующихся на Ближнем Востоке.

Собеседники агентства уточнили, что речь идет о системах HIMARS, которые «существенно усилят американский военный потенциал в районе», сообщает 14 июня "Лента.ру".

Район Ат-Танф в южной Сирии на границе с Ираком уже несколько раз становился предметом конфликтов между Сирией, США и Россией. Там находится тренировочный лагерь сирийской оппозиции и база, регулярно используемая силами американского и британского спецназа для действий против боевиков-исламистов.